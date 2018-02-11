حسبو يؤكد خصوصية ملتقى البطانة لتأمين سبع ولايات

البطانة 11-2-2018م (سونا)- أكد الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية خصوصية ملتقى البطانة الذي يجمع ولايات القضارف وكسلا ونهر النيل والخرطوم والجزيرة وسنار والبحر الأحمر لتأمين سبع ولايات مرتبطة بسهل البطانة .

وقال خلال مخاطبته ملتقى البطانة لجمع السلاح اليوم إن السلاح أصبح من أكبر المهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعنصرية التى تساعد على عمليات الاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب السلاح مؤكدا مقدرة الدولة على جمع السلاح لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة العملاء الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار السودان .

ودعا أهل البطانة العمل على جمع كافة أنواع الأسلحة بالمنطقة حتى لا تتسبب وجودها في تشويه صورة إنسان البطانة . ووجه وزارة الطرق بالإسراع فى استكمال الطرق التى تربط البطانة بالخرطوم والقضارف وإقامة مشروعات حصاد المياه عبر صندوق تنمية الشرق والاهتمام بالصحة والتعليم ومحاربة كافة أنواع الجرائم مؤكدا مسئولية الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار ,مؤكدا تمكين الإدارة الأهلية لمحاربة كافة أنواع الجرائم الدخيلة على مجتمع البطانة .

