رئيس دولة ابو ظبي يرعى المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر 2018

أبوظبي-11-2-2018(وكالات) -تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، يعقد المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر بفندق قصر الإمارات بأبوظبي في الفترة 19 - 21 مارس 2018 م .

وتقوم الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وشركة الفوعة، والمركز الدولي للزراعة الملحية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والشبكة الدولية لنخيل التمر، وجمعية أصدقاء النخلة بالإمارات، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)، الذي يشارك فيه عدد كبير من الخبراء والمختصين بلغ عددهم 250 أكاديمي وباحث مختص بنخيل التمر يمثلون 35 دولة حول العالم،.

كما بلغت عدد البحوث العلمية التي سوف تقدم خلال أيام المؤتمر 102 ورقة علمية توزع على خمس جلسات بالإضافة الى 76 ملصق علمي جداري (بوستر).

وقال معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر يعقد بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد 2018 مستلهماً الدور الريادي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مؤسس دولة الامارات وراعي نهضتها الزراعية الذي أولى زراعة النخيل ومختلف الأشجار أهمية كبيرة في تأسيس بنية تحتية زراعية قوية ساهمت في الاكتفاء الذاتي من التمور وتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أشاد الشيخ نهيان بالرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، لهذا المؤتمر وهي الرعاية التي تعبر أصدق تعبير عن تشجيع سموه الكبير للعلم والعلماء وتقديره لدور البحث العلمي في مسيرة التنمية المستدامة بدولة الإمارات وكذا عن اهتمام سموه بنخيل التمر والابتكار الزراعي بما يمثل قيماً اقتصادية واجتماعية وتراثية هامة لها موقعها الفريد في مسيرة التطور بالدولة.

وأضاف إن مؤتمر هذا العام يعدُ نموذجياً بكافة المقاييس لما يطرحه من بحوث ودراسات في مختلف جوانب زراعة وصناعة وتجارة النخيل والتمور ومن ثم فإنه يتّسم بالشمول وعمق النظرة حيث ينطوي على طرح تجارب وخبرات جديدة ومتطورة من كافة أنحاء العالم وهو ما يُعدّ قيمة مضافة.

كذلك فإن المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر نموذجٌ يحتذى به من حيث دقة التنظيم والإعداد حيث استمرّ التحضير له لأكثر من عام كما أنه من حيث الحجم من أكبر المؤتمرات التي عقدتها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجامعة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن.

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