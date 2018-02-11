البيت الأبيض: إسرائيل حليف قوي للولايات المتحدة

واشنطن - 11 - 2 -2018م(كونا) - قال البيت الأبيض إن إسرائيل "حليف قوي للولايات المتحدة" مؤكدا دعمه لاسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال البيت الابيض في بيان مساء امس السبت "اننا نؤيد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها من الميليشيات المدعومة من إيران والقوات السورية في جنوب سوريا".

واضاف "اننا ندعو ايران وحلفاءها الى وقف الاعمال الاستفزازية والعمل من اجل السلام الاقليمي".

وكان الجيش الاسرائيلي أكد امس السبت قصف مقاتلاته الحربية 12 هدفا داخل المناطق السورية ردا على إسقاط طائرة اسرائيلية من قبل الدفاعات الجوية السورية.