والي القضارف يؤكد أن الولاية ستظل السند والعضد للحكومة الاتحادية

البطانة 11-2-2018م (سونا) - أكد والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيد أحمد أن ولاية القضارف ستظل السند والعضد للحكومة الاتحادية والأزرع القوية لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الولاية ولاسيما سهل البطانة وتنفيذ كافة توجيهات رئاسة الجمهورية لدفع الاقتصاد الكلي بالبلاد.

وحيا الوالي - خلال مخاطبته ملتقى البطانة لجمع السلاح اليوم بالبطانة والذي شرفه نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن- أهل البطانة وادوارهم التاريخية الثابتة والراسخة في دعم الحكومة الاتحادية مشيرا للمشروعات الكبرى في مجال الطرق التى يجرى تنفيذها بالبطانة، داعيا لأهمية التوسع في إقامة مشروعات الطرق لتأسيس بنية تحتية كبرى والتوسع في الاتصالات لربط كافة أجزاء المحلية وتقوية الأجهزة الأمنية. واستعرض الوالي العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها بالولاية في مجالات المياه والطرق وكشف عن إعلان الولاية بالتغطية الشاملة للتأمين الصحي خلال الفترة القادمة كأول ولاية على مستوى السودان.