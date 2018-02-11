معتمد البطانة يؤكد تجاوب أهل البطانة مع قرار رئيس الجمهورية بجمع السلاح

البطانة 11-2-2018م (سونا)- أكد الدكتور عبد الله البشير معتمد محلية البطانة وقوف كافة أهل البطانة مع ثورة الإنقاذ مشيرا للتنمية الكبرى التى شهدتها البطانة طيلة الفترات الماضية.

وقال خلال مخاطبته ملتقى البطانة لجمع السلاح اليوم بالبطانة والذي شرفه نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرجمن ، إن الزيارة للبطانة سيكون لها ما بعدها في بسط الأمن والاستقرار.

وقال إن محلية البطانة حققت المركز الأول على مستوى الولاية فى جمع السلاح من أجل تحقيق الاستقرار، مشيرا الى تجاوب أهل البطانة مع قرار رئيس الجمهورية في جمع السلاح.

ودعا المعتمد الى أهمية دعم المحلية في تحقيق الأمن التاسع الرقعة الجغرافية وإقامة الطرق المعدة والتوسع في شبكات الاتصالات بجانب توفير خدمات الكهرباء والمياه.

وتعهد محمد أحمد أبو سن ناظر عموم الشكرية بنبذ كافة أشكال العنف والخلاف ووقفة أهل البطانة صفا واحدا خلف برامج وأطروحات الإنقاذ لتحقيق آمال وتطلعات السودان .

وجدد خلال مخاطبته ملتقى سهل البطانة، اليوم، وقفة أهل البطانة مع برنامج جمع السلاح لتحقيق الأمن والاستقرار مشيرا لروح التسامح والأخوة والتعايش السلمي بربوع البطانة.

وقال إن البطانة ستظل سدا منيعا لكافة الظواهر السالبة الجديدة على المجتمع في الإتجار بالبشر والمخدرات وتهريب السلاح وطالب بعودة الإدارة الأهلية وتمكينها.

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