وزير ديوان الحكم الاتحادي يرأس اجتماع المجلس الأعلى لنزع السلاح

الخرطوم في 11-2-2018م (سونا) - أكد الفريق صلاح الطيب عوض المفوض العام لمفوضية نزع السلاح و التسريح وإعادة الدمج، أكد قوة الإرادة السياسية في إنفاذ برامج المفوضية مناشدا حاملي السلاح العودة إلى حضن الوطن.

واوضح الطيب في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس الأعلى لنزع السلاح الذي ترأسه الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي اليوم بحضور عدد من الوزراءان الاجتماع.

استعرض أداء المفوضية للعام 2017م مشيرا إلى أنه جاء بكثير من الإنجازات منها إدماج أكثر من خمسة آلاف وأربعمائة مسرح سابق كما تم تسريح أكثر من 2600 مقاتل سابق من الحركات المسلحة والقوات المسلحة والدفاع الشعبي مضيفا أنهم خلال الاجتماع قدمو الموقف المالي للمفوضية للعام 2017 مشيرا إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات أهمها دعم عمل المفوضية كما وجه الاجتماع دعم برامج المفوضية في بعض الولايات.

من جانبها قالت الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الرعاية و الضمان الاجتماعي إن الاجتماع أشاد بمحور الإدماج الاجتماعي والأداء الكبير الذي قامت بها مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، مشيدة بحشد المفوضية للموارد الوطنية وأكدت بجهود محور الضمان والتنمية الاجتماعية عبر ديوان الذكاة ومفوضية العون الإنساني وعبر الإدارات المعنية بالطفل والمرأة وذوي الإعاقة.