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مدير جامعة السودان المفتوحه يشيد الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالجامعة

التاريخ : 11-02-2018 - 03:08:00 مساءً
الخرطوم 11-2-2018- (سونا ) - اشاد بروفيسور عبد الرؤوف أحمد عباس البدوي مدير جامعة السودان المفتوحه بالهيئة الفرعية لنقابة العاملين وماتقدمه من خدمات جليلة فى توفير بئية مناسبة للعمل
وقال فى تصريح (لسونا ) انه وفى اطار ذلك تم تجديد وثيقة التامين الطبي مع شركة شيكان للتامين مبينا بانه يمثل خطوة مهمة ضمن مرحلة الانطلاقة الجديدة للجامعة
وذكربان الجامعة لن تألوَا جهدا في إنجاز كل ما من شأنه استقرار العاملين وأعلاء مبدأ الروح الجماعية والعمل على رفعة الجامعة.
واكد دعم البنك للعاملين في الجامعة لشتى المشروعات موضحا بأن هنالك تنسيق مع نقابة العاملين بالجامعة لاستهداف عدد من المشروعات من بينها مشروعات الانتاج.
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