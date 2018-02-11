النائب الأول يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم في 11 -2 -2018 م (سونا) - رأس الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي اليوم الاجتماع الخامس للجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني مؤكدا التزام الدولة بتنفيذ كل توصيات الحوار.

وقال الأستاذ جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا في تصريحات صحفية إن الاجتماع استمع إلى تقارير حول أداء القطاعات الوزارية واللجان المختصة وأضاف أن اللجنة المعنية بإنزال توصيات الحوار على مستوى الولايات قامت بزيارات ميدانية شملت 10 ولايات وقفت من خلالها على تكوين اللجان وعلى ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة العليا واللجان الولائية بشأن تنفيذ توصيات الحوار وقال إن الاجتماع استمع ايضا إلى لجنة التشريع وهي لجنة تعنى بتنفيذ 108 توصية وقد أجاز الاجتماع مشروع تعديلات متنوعة توطئة لعرضه أمام جلسة مجلس الوزراء حتى تتم إجازتها.

وأوضح جمال محمود أن الاجتماع استمع الى تقرير من لجنة السياسات العامة وهي لجنة عملت على مواءمة 391 توصية من توصيات الحوار الوطني مع وثيقة الدولة للسياسات العامة والتي أجازها الاجتماع توطئة لعرضها أمام مجلس الوزراء في جلسة تخصص لها وذلك لإجازتها حتى تصبح ملزمة لكل الوزارات لتستمد منها خططها وبرامجها واستراتيجياتها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء القومي بتمليك الجهد الذي قامت به القطاعات الوزارية واللجان المتخصصة بشأن تنفيذ الحوار الوطني لكل وسائل الاعلام ووسائطه المختلفة حتى يتم تبصير الشعب السوداني بما تم من جهد في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

