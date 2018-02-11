الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:20:00 PM

أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية يطلع على أنشطة سوق الخرطوم للأوراق المالية

التاريخ : 11-02-2018 - 05:06:00 مساءً

الخرطوم 11-2-2018 م (سونا) - اطلع مساعد اول رئيس الجمهورية محمد الحسن الميرغني لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم عبد الرحمن عبد المجيد مساعد المدير العام لسوق الخرطوم للاوراق المالية علي انشطة السوق والتطورات التي يشهدها ومايقدمه من تمويل لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بالبلاد .
وامن اللقاء علي ضرورة ان يتوسع السوق في التداول الالكتروني والانفتاح نحو العالم الخارجي اضافة الي السعي لجذب مزيد من الشراكات الاستثمارية خاصة تلك المستثمرة في القطاع الزراعي مشيرا الي الموارد الزراعية الكبيرة التي تذخر بها البلاد .
ف ع
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء