مساعد رئيس الجمهورية يطلع على أنشطة سوق الخرطوم للأوراق المالية



الخرطوم 11-2-2018 م (سونا) - اطلع مساعد اول رئيس الجمهورية محمد الحسن الميرغني لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم عبد الرحمن عبد المجيد مساعد المدير العام لسوق الخرطوم للاوراق المالية علي انشطة السوق والتطورات التي يشهدها ومايقدمه من تمويل لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بالبلاد .

وامن اللقاء علي ضرورة ان يتوسع السوق في التداول الالكتروني والانفتاح نحو العالم الخارجي اضافة الي السعي لجذب مزيد من الشراكات الاستثمارية خاصة تلك المستثمرة في القطاع الزراعي مشيرا الي الموارد الزراعية الكبيرة التي تذخر بها البلاد .

ف ع

