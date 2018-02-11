قيادات منطقة دار السلام محلية الدمازين بالنيل الأزرق تعلن ترشيحها للبشير في 2020

الدمازين 11-2- 2018( سونا) -

أعلنت القيادات السياسية بمنطقة دار السلام بمحلية الدمازين بولاية النيل الأزرق ترشيحها للمشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية لدورة رئاسية في 2020، وإسنادها ودعمها لوالي ولاية النيل الأزرق.

وأكد نائب الدائرة 10 مدينة الدمازين عبد الرحيم محمد شرف الدين رضاهم التام عن المشروعات الخدمية التي شهدتها المنطقة والتي أحدثت نقلة نوعية. وجدد شرف وقفة المواطنين مع برامج حكومة الولاية.

وأضاف رئيس لجنة تطوير دار السلام شرف الدين عوض ، أن التنمية التي تشهدها الولاية تأتي في ظل القيادة الرشيدة لوالي الولاية حسين يس، والجهود المتعاظمة لحكومته ممثلة في وزارة التخطيط العمراني ومعتمدية محلية الدمازين .

وأعرب شرف عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لوفائه ودعمه للتنمية بكافة ربوع السودان وبالولاية على وجه الخصوص، مطالبا بالمزيد من خدمات الكهرباء للمنطقة .

