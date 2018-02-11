السفير البريطاني يؤكد جهود بلاده لدعم عملية السلام في السودان

الخرطوم 11-2-2018م (سونا) - أكد السفير البريطاني في الخرطوم مايكل أرون دعم بريطانيا لعملية السلام في السودان



واشار في تصريحات صحفية عقب لقائه اليوم بالدكتور أحمد بلال عثمان وزير الاعلام بمكتبه الى اهمية تحقيق السلام في السودان بصفة خاصة والمنطقة الأفريقية بصفة عامة



وقال ان بريطانيا ومن خلال عضويتها في الترويكا مع الولايات المتحدة والنرويج تدعم جهود الاتحاد الافريقي والرئيس امبيكي الا انه اضاف قائلاً " بالرغم من انني شعرت ببعض خيبة الأمل في الاجتماع الاخير مع الحركة الشعبية قطاع الشمال " الا انني متفاعل بانه هذا العام سيكون عام السلام بالنسبة المنطقتين ودارفور



و قال انه يعتقد ان الظروف مناسبة لتحقيق السلام وان إرادة الحكومة السودانية واضحة وايجابية "ونأمل من قيادة المجموعات المسلحة ارادتها كذلك واضحة وايجابية ارادة ايجابية لا سيما وان سكان المنطقتين ودارفور يريدون السلام ونحن كبريطانيا سنساعد هم من اجل تحقيق السلام ".



كما اشار الي أن اللقاء تطرق ايضا الى الانتخابات القادمة القادمة في العام 2020 وضرورة مشاركة كافة الاحزاب السياسية واستعداهم لمساعدة في قيام انتخابات والتي بدون شك نتوقعها أن تكون نزيهة وحرة وبمشاركة كافة الاحزاب



كما عبر السفير عن سعادته بلقاء وزير الاعلام، مشيرا الى ان القاء تطرق للاوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان، و ان وزير أكد بأن السودان بما يمتلكه من ثروات وامكانيات اقتصادية يستطيع معالجة الاوضاع الاقتصادية



كما اوضح السفير بأنهم تطرقوا في اللقاء الي امكانية عودة اذاعة (BBC)عبر راديو الـ (FM ) الي السودان .



وفيما يختص بحرية حرية الصحافة والاعلام قال انها جيدة نسبيا مقارنة مع دول المنطقة مشيرا الى أن الوزير اكد له حرص الوزارة ً لتذليل كل العقبات التي تواجه العمل الصحفي بالبلاد .



