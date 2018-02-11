سيدات أعمال عجمان ينظم معرض بدايات الثلاثاء .. ويستقبل وفدا سودانيا



عجمان 11-2-2018م / وام / ينطلق بعد غد الثلاثاء "معرض بدايات السادس 2018 "والذي ينظمه مجلس سيدات أعمال عجمان ـ التابعة لغرفة تجارة وصناعة عجمان- ويستمر ثلاثة أيام في مركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات بجامعة عجمان.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان إن المعرض يشارك فيه أكثر من / 40 / سيدة ورائدة أعمال تستعرضن مختلف المنتجات من ملابس ودخون وعطور واكسسوارات ومشغولات يدوية ومأكولات وغيرها من المنتجات.

وأوضحت أن المجلس يهدف من تنظيم معرض بدايات بشكل خاص ومن المعارض التي ينظمها بشكل عام إلى توفير منصة لإبراز مشاريع سيدات الأعمال ومنتجاتهن والتي تتسم بالجودة والإبداع والابتكار لاسيما أن قطاع منتجاتهن شهد تطورات واضحة في ظل قيادة رشيدة تولي سيدات الأعمال اهتمام بالغ وتوجه مختلف المؤسسات المعنية بتوفير مختلف الدعم لتطوير مشاريعهن واستدامتها.

وأضافت أن المعرض يهدف إلى كسر الحاجز بين سيدات الأعمال والمجتمع والتأكيد على إيجاد قنوات تواصل مباشرة بينهم لضمان تطور مشاريعهن لتكون رائدة تعزز من مساهمتهن في الاقتصاد بشكل عام بجانب تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركات في المعرض.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي أن مجلس سيدات أعمال عجمان يسعى إلى تنفيذ عدد من المعارض ضمن خطته الاستراتيجية وكذلك المشاركة في العديد من المعارض الكبرى على مستوى الدولة بما يعزز من حضور سيدات الأعمال عضوات المجلس وصاحبات رخصة "بدايات" لإبراز مشاريعهن ومنتجاتهن.

من جانب آخر استقبلت الدكتورة آمنة خليفة آل علي وفد رابطة المرأة العاملة في جمهورية السودان برئاسة الدكتورة سمية جمال الدين أمين عام أمانة الثقافة والتدريب برابطة المرأة العاملة في السودان ويضم / 38 / سيدة يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية وذلك في مركز الإمارات للضيافة.

وقدمت الدكتورة آمنة خليفة للوفد الزائر نبذة عن مجلس سيدات أعمال عجمان وأهم الخدمات التي يقدمها لسيدات الأعمال والفعاليات التي ينظمها المجلس على مدار العام واستعرضت أهم المشاريع والخطط المستقبلية التي يعمل المجلس على تنفيذها بما يخدم سيدات ورائدات الأعمال .

ف ع