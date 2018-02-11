الإمارات تتصدر الأسواق العربية في قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية فينتيك

دبي 11 -2-2018م / وام / تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسواق العربية في قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية " فينتيك " .

و كشفت تحليلات أجراها إدموند كريستو الخبير الاقتصادي لدى " بلومبرغ إنتليجانس" أن دولة الإمارات تلت كلا من ماليزيا والمملكة المتحدة من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية الاسلامية الناشئة في كل سوق.

و نشرت "بلومبرغ إنتليجانس" هذه التحليلات بالتزامن مع شهر الإمارات للإبتكار وكشفت أن التنظيم الدقيق والوضوح بشأن القوانين يمكن أن يدعم توقعات شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم ..

وقد يكون التمويل الجماعي والتمويل من نظير إلى نظير" P2P " عبر شبكة الانترنت عامل تغيير في التمويل الإسلامي ويتيح إمكانية إزالة الفروقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة و البنوك التقليدية.

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