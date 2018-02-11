بدء اجتماعات لجان البرلمان العربي

القاهرة 11 -2- 2018 م (واس) بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة اجتماعاتها.

وأوضح البرلمان العربي في بيان اليوم، أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي ناقشت مشروع تقرير الوضع السياسي في العالم العربي وتحديد الإطار العام للتقرير ومنهجه وأهدافه والمستجدات السياسية في العالم العربي، ومبادرة اللجنة بشأن مناقشة القانون العربي الاسترشادي للوساطة والمصالحات وإبداء الملاحظات والرؤى السياسية حول القانون، ومتابعة مسيرة العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التكامل الاقتصادي العربي استعرضت خطة عملها لدور الانعقاد الثاني للعام 2018، ومتابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الثاني وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة، مبيناً أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بحث التقرير الأول لحقوق الإنسان ووضع الجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية.

وأفاد البيان أن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناقشت خطط عملها بشأن التعليم ووضعية اللاجئين ومقترح رئيس البرلمان العربي بشأن تفعيل بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وعلى هامش اجتماعات البرلمان العربي، عقد اليوم اجتماع لجنة فلسطين، واجتماع اللجنة المشتركة المعنية بمتابعة اصلاح منظومة العمل العربي المشترك، واجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، واجتماع اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي للعناية بالصحة، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي ينظم عمل المنظمات العاملة في المجال الانساني والخيري، واجتماع اللجنة المكلفة بإعداد تصور متكامل لإعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي ، واجتماع لجنة الدول العربية الأقل نماءً.

إلى ذلك، يعقد مكتب البرلمان العربي اجتماعه السابع عشية انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان العربي لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة التي تعقد الثلاثاء القادم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي اجتماعات الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الثاني، الثلاثاء القادم بجامعة الدول العربية، وستركز الجلسة على مناقشة الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب التي صدرت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

ف ع