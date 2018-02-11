رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يشهد تخريج مجموعة من الدفعات بجامعة كرري

الخرطوم 11 - 2 - 2018 م (سونا) -

شهد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف ورئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن عماد الدين عدوي وضيف البلاد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر وعدد من الوزراء ووزراء الدولة وعدد من قادة القوات المسلحة باستاد الكلية الحربية مساء اليوم تخريج عدد من الدفعات من الطلاب الحربيين من جامعة كرري الكلية الحربية السودانية.

وشملت الدفعات: الدفعة 63 ب طلبة الدول الشقيقة، الدفعة 19 كلية الهندسة كلية الطب، الدفعة الثالثة كلية الصيدلة، الدفعة الرابعة كلية طب الأسنان، الدفعة الرابعة كلية المختبرات الطبية، الدفعة الخامسة كلية الأشعة، الدفعة الخامسة كلية التمريض، الدفعة الخامسة الدفعة 41 أمن ومخابرات. وشمل التخريج طلاب عددا من الدول الشقيقة من دولة الكويت واليمن وموريتانيا وجيبوتي وتشاد والنيجر .

