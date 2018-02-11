وزير الدفاع : القوات المسلحة جاهزة لصون وحفظ تراب الوطن

الخرطوم 11 - 2 - 2018 م ( سونا ) -

أعلن وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف جاهزية وقدرة القوات المسلحة على صون وحفظ تراب البلاد والتصدي لكل التحديات التي تواجهها

وقال خلال مخاطبته كرنفال تخريج عدد من الدفعات في مختلف التخصصات من الطلاب الحربيين من السودان وبعض الدول الصديقة من جامعة كرري الكلية الحربية السودانية مساء اليوم بحضور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير وعدد من الوزراء ووزراء الدولة وقادة القوات المسلحة ورئيس الأركان العامة لدولة الكويت، قال إن القوات المسلحة ستواصل فرض هيبة الدولة وردع المتفلتين من خلال استمرارها في جمع السلاح . وأضاف لن نتهاون في تطبيق القانون على المخالفين. وأوضح أن القوات المسلحة لن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار بل انها ستساهم في تحقيق السلام والأمن من خلال تنسيق المواقف معها، مؤكدا أن القوات المسلحة ظلت تعزز الأمن والاستقرار والسلام في محيطها العربي والإفريقي، مبينا أنها كذلك ترعى مصالح البلد ومواطنيه وقيمه .ومصالحه، وستلتف حول قائدها

ودعا وزير الدفاع الخريجين للتحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق وأداء واجبهم بكل تفانٍ دفاعا عن الوطن وترابه.

وحيا وزير الدفاع الشهداء، وتمنى للجرحى والمصابين عاجل الشفاء. كما أشاد بالدول الصديقة مِن مَن التحق بعض أبنائها بالكلية الحربية السودانية: وهي دولة الكويت، اليمن، الصومال، جيبوتي، تشاد، النيجر وموريتانيا