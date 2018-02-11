وزير الدولة بوزارة الخارجية يلتقي بوزير داخلية إفريقيا الوسطى

الخرطوم 11-2- 2018 (سونا) -

التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير عطا المنان بخيت، بمكتبه ظهر اليوم ، بالسيد هنري وانزيت، وزير الداخلية لجمهورية إفريقيا الوسطى.وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

وثمن وزير الدولة، التعاون المشترك بين البلدين والعلاقات المتميزة بين شعبي وقيادتي البلدين . وأشار إلى الترتيبات الجارية من الجانب السوداني لتسيير القافلة الطبية والثقافية في مطلع مارس المقبل إلى العاصمة بانغي، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين.

كما تطرق وزير الدولة إلى الزيارة المرتقبة لوفد الأعمال والقطاع الخاص لبانغي في إطار تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

من جانبه رحب وزير الداخلية الأفرووسطي بمبادرة السودان الطيبة بتسيير هذه القوافل دعما لإخوتهم بإفريقيا الوسطى، مؤكدا أن بلادهم مفتوحة للجانب السوداني في كافة المجالات، موضحا أن الغرض من الزيارة تسليم رسالة من رئيس الوزراء بإفريقيا الوسطى إلى الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي، مشيراً إلى لقائه بمدير عام الشرطة السودانية لبحث التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

