ورشة بالبرلمان لتقييم وتقويم مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم 11-2-2018 (سونا) -

نظم تحالف القوي الوطنية وتحالف قوي المستقبل والتغيير اليوم بالمجلس الوطني ورشة لتقويم وتقييم مخرجات الحوار الوطني تحدث فيها عدد من ممثلي الأحزاب المشاركة فى الحوار.

واستعرض الأستاذ // حسن عثمان رزق ممثل حزب الإصلاح الآن ورقة تناول فيها ما تم إنفاذه من توصيات والمختلف حولها وما تبقي من توصيات

وأكد رزق أن إنفاذ مخرجات الحوار الوطني أمر ملزم للحكومة والموقعين علي توصياته مشيرا الى المرجعيات المتمثلة فى الاتفاقيات المبرمة وخارطة طريق الحوار وخارطة طريق الآلية الافريقية رفيعة المستوي الى جانب اتفاق أديس ابابا 2015م والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان إضافة الى خطاب رئيس الجمهورية الخاص بمخرجات الحوار الوطني

ودعا الى الإصلاح السياسي والذي يشمل الدستور الذي يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمني مستعرضا إيجابيات دستور 2005. وشددت الورقة على محاربة الفساد وخضوع المال العام للمراجعة والمحاسبة وإيقاف الحرب والنزاعات التي بددت موارد السودان البشرية والمادية.

وقال إن الحكومة سبق أن أطلقت سراح الأسرى والمعتقلين داعيا الى مواصلة الجهود لإطلاق سراح المعتقلين مؤخرا

من جانبه اشار دكتور غازي صلاح الدين عتباني، رئيس حزب الإصلاح الآن الى أهمية الورشة التى تشكل اساسا لبرنامج الدولة متطرقا الي أهمية التحالف بشكل اساسي. وقال " لابد من اكساب مشروع الحوار الوطني افكاراً جديدة من خلال العمق ووضع خارطة طريق

فيما اكد كمال دفع الله عن حزب الحقيقة الفيدالي أن الوضع يحتاج الى الإصلاح السياسي مبينا أن الورقة اشارت الى أهمية محاسبة المفاسدين

وقد امن الإستاذ عبدالله إسحاق ممثل منبر دارفور المجتمع المدني على الإلتزام بانفاذ مخرجات الحوار الوطني داعيا الى وحدة الصف والأحزاب وقال إن ما تم إنفاذه من مخرجات للحوار لم يرض الطموح





