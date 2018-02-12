«طيران الإمارات» تشتري من «إيرباص» 20 طائرة «أيه380»



دبي 12 2 - 2018 ( أ ف ب ) وقعت مجموعة «طيران الإمارات» مع شركة «إيرباص» في دبي يوم الأحد الاتفاق النهائي لشراء 20 طائرة من طراز «إيه380»، مع خيار شراء 16 طائرة أخرى، حسب ما اعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي في دبي انه حضر حفل توقيع الاتفاق بين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران الإمارات»، وميخائيل هواري رئيس «إيرباص الشرق الأوسط».

وبعيد اعلان التوقيع، كتب فيليب في تغريدة في حسابه على (تويتر) ان الاتفاق النهائي «خبر ممتاز لصناعة الطيران الفرنسية والصناعة الأوروبية بشكل عام».

وكانت مجموعة «طيران الإمارات» وقعت في 18 يناير/كانون الثاني مع شركة «إيرباص» مذكرة تفاهم بقيمة 16 مليار دولار لشراء الطائرات، في صفقة تمدد إنتاج الطائرة الضخمة لعشر سنوات اضافية بعدما كان مهددا بالتوقف نهائيا.

وسيبدأ في 2020 تسليم الطائرات إلى عملاق النقل الجوي الإماراتي، اكبر زبائن طائرة «إيه380» في العالم، إذ أنها تملك حاليا 101 طائرة من هذا الطراز، بينما تنتظر وصول أولى طائرات طلبية اخرى تشمل 41 طائرة من الطراز ذاته.

وكانت «إيرباص» تأمل الحصول على طلبية خلال معرض الصناعات الجوية في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني. لكن المجموعة الإماراتية، التي تسلمت في 2017 الطائرة المئة من هذا الطراز، تخلت عن الطلبية واختارت شراء اربعين طائرة «بوينغ787-10».

وفي 2007، قررت «إيرباص» بدء إنتاج طائرات «إيه-380» القادرة على استيعاب 853 راكبا، بهدف منافسة طائرة «دريملاينر» التابعة لشركة «بوينغ» الأمريكية، المنافس الاكبر للمجموعة الأوروبية.

إلا انه تبين في ما بعد ان تحقيق ربح من رحلات «إيه-380» يتطلب ان تكون الطائرة الضخمة ممتلئة عن آخرها خصوصا بسبب كمية الوقود الهائلة التي تستخدمها محركاتها الأربعة.