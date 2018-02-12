الخرطوم 12-2-2018م(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأثنين على النحو التالي :-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18

الين الياباني 0.1652 0.166 0.1656

الجنيه الاسترليني24.8961 25.0206 24.9583

الفرنك السويسري19.1378 19.2335 19.1856

الدولار الكندي 14.2941 14.3656 14.3298

كرونة السويدية2.2254 2.2365 2.231

الكرونة النرويجية2.2583 2.2696 2.2639

الكرون الدنماركي2.9624 2.9772 2.9698

الدينار الكويتي 59.454 59.7513 59.6026

الريال السعودي 4.7885 4.8124 4.8005

الدرهم الاماراتي4.8887 4.9131 4.9009

ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني47.6136 47.8517 47.7326

ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول

الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي

(مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.056 22.1663 22.1112



