الخرطوم 12-2-2018م(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأثنين على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1652 0.166 0.1656
الجنيه الاسترليني24.8961 25.0206 24.9583
الفرنك السويسري19.1378 19.2335 19.1856
الدولار الكندي 14.2941 14.3656 14.3298
كرونة السويدية2.2254 2.2365 2.231
الكرونة النرويجية2.2583 2.2696 2.2639
الكرون الدنماركي2.9624 2.9772 2.9698
الدينار الكويتي 59.454 59.7513 59.6026
الريال السعودي 4.7885 4.8124 4.8005
الدرهم الاماراتي4.8887 4.9131 4.9009
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني47.6136 47.8517 47.7326
ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول
الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي
(مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.056 22.1663 22.1112