اللجنة الفنية بديوان الحكم الاتحادي تزور محمية الدندر الاتحادية

الدندر 12-2-2018م ( سونا)- أوفد ديوان الحكم الاتحادى لجنة متخصصة لمراجعة العلامات والخرط الرسمية وحصر المشاريع الزراعية .والبستانية والقرى المتاخمة لمحمية الدندر والمجموعات السكانية التي تعيش هناك.

واستقبلت محمية الدندر الاتحادية وفد اللجنة الفنية برئاسة الاستاذ اباذر عبدالحافظ الطيب رئيس اللجنة الفنية ورئيس ادارة السلام والتعايش السلمى بديوان الحكم الاتحادي واللواء شرطة ادم حسن مديرالدائرة الفنية بالادارة العامة للحياة البرية بجانب مهندسين من هيئة المساحة .القومية بالقوات المسلحة

وممثلين لولايات سنار القضارف والنيل الازرق..

ورحب العميد شرطة حقوقى جمال ابراهيم العبيد مديرشرطة محمية الدندر بالوفد مشيرا إلى ان هذه الزيارة تاتي للوقوف على ارض الواقع وعلى الجهود المبذولة للحفاظ على المحمية والانشطة التى تنفذها مع برنامج الامم المتحدة لتنمية وتطوير المحمية والمناطق المتاخمة والسكان الذين يعيشون حولها اضافة لمشروع الاحواض المائية والذى انعكس ايجابا على حركة المجتمع.

فيما اكد الدكتور مهندس المستشار صديق مكى عبد المنعم مقرر اللجنة ان الهدف من الزيارة مراجعة العلامات والخرط الرسمية على ارض الواقع والوقوف على انشطة مواطنى القرى حول المحمية والاستماع لهم ورفع الوعي باهمية الحياة البرية والاستغلال الامثل للموارد والاهتمام بالمجتمعات واجراء البحوث والدراسات لمساعدة السكان.

وقام وفد اللجنة بطواف ميدانى استمر لمدة اربعة ايام شملت القرى العشر داخل المحمية بالرهد ووقف على مساحة ال5 كيلو التى استقطعتها المحمية للسكان لممارسة الزراعة التقليدية داخل المحمية واشاد بالبرامج التى نفذتها المحمية والتى احدثت نقلة فى حركة المجتمع بتلك القرى .كما قام الوفد بزيارة وجولة ميدانية شملت منطقة مينزا وعدداً من القرى بمحمية الدندر وشهدوا اللقاء بمنطقة مينزا والذى كان بحضور معتمد الروصيرص والمك الفاتح حسن عدلان ناظر قبائل النيل الازرق.

