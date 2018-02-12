ملاسي اوهاج: منظمة الشهيد مؤسسة اجتماعية متكاملة

الدمازين 12-2- 2018م( سونا)- شهد الاستاذ ملاسي اوهاج ملاسي نائب مدير منظمة الشهيد الاتحادية والوفد المرافق له مساء أمس فعاليات ليلة انفاس الشهداء التي استضافها قصر الثقافة بمدينة الدمازين .واشاد ملاسي بالحضور المشرف للاجهزة التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني واسر الشهداء .

وفي تصريح (لسونا) قال ملاسي سعدنا بمشاركة ولاية النيل الازرق وهي تحتفل بختام اليوبيل الفضي وهي التي قدمت ارتالا من الشهداء قدموا ارواحهم فداء للوطن ونحن نشهد التكريم المستحق للامهات المثاليات والخنساوات والايتام.

واوضح ملاسي ان مصفوفة اليوبيل الفضي انتظمت كافة انحاء السودان متضمنة للعديد من البرامج والمشروعات الانتاجية والسكن.

واعرب ملاسي عن شكرهم وتقديرهم لحكومة الولاية بقيادة الاستاذ حسين يس حمد والي النيل الازرق ومعتمدي المحليات لرعايتهم الكريمة واهتمامهم المتعاظم باسر الشهداء.

وفي ذات السياق اكد ملاسي اوهاج ان منظمة الشهيد اصبحت الان مؤسسة اجتماعية متكاملة تحمل هم المجتمع نيابة عن الدولة ورسخت معاني التكافل والرعاية المتكاملة لاسر الشهداء لانهم قدموا فلذات اكبادهم وبفضل تضحيات الشهداء ننعم جميعا بالامن والاستقرار ونحن على العهد باقون.