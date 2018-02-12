المجموعة الافريقية التركية للاستثمار تنفذ مشروع القرية السياحية بمدينة بورتسودان

بورتسودان فى 12-2-2018م(سونا) - التقى الاستاذ علي أحمد حامد والي البحر الأحمر بمكتبه اليوم بالوفد التركي الذي يزور الولاية حالياً برئاسة الاستاذ شاهين تن رئيس المجموعة الافريقية التركية للاستثمار.

وتناول اللقاء أهداف الزيارة التي تأتي من اجل تنفيذ مشروع قرية الرقبة السياحية في الساحل الشمالي لمدينة بورتسودان حيث تم الاتفاق عليه خذا المشروع في زيارة سابقة للوفد ، كما تم بحث قاء آفاق التعاون والتوسع في الاستثمارات التركية بالولاية في مجالات الزراعة والتعدين والصناعة والخدمات.

من جانبه رحب الوالي مجددا بزيارة الوفد للولاية، موضحاً جاهزية الولاية لدعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السودان وتركيا، مشيدا بالجهد المقدر من جانب تركيا لتأهيل جزيرة سواكن التاريخية.

الي ذلك استعرض وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الاستاذ محمد الحسن هييس الخارطة الاستثمارية بالولاية، والتسهيلات والضمانات التي تقدمها حكومة الولاية في هذا المجال .

