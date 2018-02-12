الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل نشر بيانات أمريكية

واشنطن 12-2-2018 م (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع هبوط الدولار عقب موجة صعود في الأسبوع الماضي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في

وقت لاحق من الأسبوع لاستشفاف إشارات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1323.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. وفي الأسبوع الماضي نزل المعدن الأصفر 1.2 بالمئة مسجلا خسائر أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1325.60 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.38 بالمئة إلى 90.096. وفي الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة مع فرار المستثمرين لأصول أكثر أمنا في ظل تهاوي الأسواق في الأسهم العالمية.

وتصدر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين يوم الأربعاء وستعطي مؤشرا أوضح عن وتيرة التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة. وكانت مخاوف من زيادة معدل التضخم أدت لهبوط أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

وهبطت أسعار الذهب 2.5 بالمئة في الأسبوعين السابقين على اليوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.48 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 970.10 دولار للأوقية. وكان قد نزل يوم الجمعة إلى 953 دولارا للأوقية، وهو الأقل منذ العاشر من يناير .

وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 985.97 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن أقل مستوى منذ 25 أكتوبر .

