اختتام معرض بورتسودان العالمى الأول للسياحة والسفر

بورتسودان 12-2-2018م (سونا) - اختتم معرض بورتسودان العالمي الاول للسياحة والسفر أعماله مساء امس والتي انتظمت بولاية البحر الأحمر في اطار فعاليات الاسبوع الختامي لمهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق الحادي عشر.

وخاطب والي البحر الأحمر الاستاذ علي احمد حامد ختام المعرض الذى شاركت فيه كبريات شركات السياحة والسفر من داخل وخارج السودان مشيدا بمبادرة وزارة السياحة بالولاية لاقامة المعرض الذي يقام لاول مرة في السودان، معلنا اقامته بصورة دورية في ذات الميقات من اجل تطوير صناعة السياحة في السودان، وذلك بالتنسيق مع المهتمين بهذا المجال.

من جانبه أوضح الاستاذ صالح صلاح صالح وزير السياحة والبيئة بولاية البحر الأحمر أهداف المعرض ودوره في تعريف المنتج السياحي للولاية، مبيناً أن المعرض فرصة طيبة للتلاقي بين شركات السياحة للتعارف والتنسيق للارتقاء بقطاع السياحة.

س ص