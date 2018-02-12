معتمد القرشى يدشن برامج تخفيف أعباء المعيشة للعاملين

مدني في 12-2 -2018م (سونا) - دشن الأستاذ الأمين وداعه معتمد محلية القرشى صباح اليوم مشروعات إتحاد العمل الإعاشية والإنتاجية للعاملين بنقابة النقل والمواصلات الداخلية وذلك فى إطار برنامج تخفيف أعباء المعيشة بالتضامن مع نقابة العاملين بالمحلية بحضور عدد من القيادات السياسبة والنقابية والتنفيذية والمجتمعية .

و تم تدشين 20 ركشة و20 من المواتر الكهربائية يتم تسليمها باقساط مريحة حيث ثمن المعتمد جهود إتحاد العمال معلنا ان المحلية بصدد تخصيص مواقع للببع المخفض فى مختلف الوحدات الإدارية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين .

على صعيد آخر دشن المعتمد برئاسة المحلية الوثبة الأولى لبرنامج تخفيف أعباء المعيشة بالقرشى والتى نظمها إتحاد عمال المحلية بالتضامن مع نقابة الخدمات والسياحه بالمحلية حيث أشار الأستاذ عبد القادر محمد عبد القادر رئيس إتحاد عمال المحلية الى أن هذه الدفعه تعتبر بدايه للبرنامج الذى يستهدف توزيع جوال سكر و10 جوالات ذره لكل عامل باقساط مريحه تتراوح ما بين 7 - 10 شهور .. فيما أشاد المعتمد بالجهود المبذوله من قبل الإتحاد تجاه برنامج تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل العاملين مؤكداً دعمه ورعايته لبرامج الإتحاد الإنتاجية والإعاشية والمجتمعية .

س ص