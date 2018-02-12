1.4 مليون يورو لدعم هيكلة قطاع الصمغ العربي بشمال كردفان

الأبيض 12-2-2018م (سونا) - وقفت دكتورة فائزة صديق محمد أحمد المنسق القومي لمشروع دعم هيكلة قطاع الصمغ العربي بالسودان خلال زيارتها الحالية لمقر الوحدة التنفيذية للمشروع بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان وقفت علي أنشطة وبرامج المشروع الذي يتم تمويله عبر الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة المالية الإتحادية بكلفة 1.4 مليون يورو تحت إشراف الهيئة القومية للغابات.

وقدم المهندس محمد إدريس إبراهيم مدير الوحدة التنفيذية للمشروع تقريراً متكاملاً عن سير خطط وبرامج وأنشطة المشروع التي تم تنفيذها منذ بداية المشروع في العام 2014م وحتي الآن مبيناً أن المشروع يعمل بمحلية شيكان مع 30 جمعية تعاونية من جمعيات الصمغ العربي .

وأشار الي أن المشروع حقق الكثير من الأنشطة والبرامج المفيدة للمجتمعات موضحا أن المشروع ساهم كثيراً في تخفيف حدة الفقر والمحافظة علي البيئة بالمنطقة .

من جانبها أشادت دكتورة فائزة صديق بالنجاحات التي حققها العاملون بالوحدة التنفيذية للمشروع وقالت إن المشروع يعمل علي تشجيع الحوار الدائم والمستمر ليشمل جميع الفاعلين بقطاع الصمغ العربي داخل منطقة المشروع وخارجه معربة عن شكرها وتقديرها للمنتجين لتعاونهم مع خطط وبرامج المشروع الرامية للإهتمام بزيادة الإنتاج والمحافظة علي الجودة.

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