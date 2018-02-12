اكثر من 177 الف طن من المحاصيل ترد لاسواق الابيض

الابيض 11-2-2018م (سونا) - بلغت جملة المحاصيل التى وردت لاسواق المحاصيل بالابيض حاضرة شمال كردفان من مناطق الانتاج المختلفة خلال العام 2017م 177 الف و16 طن من المحاصيل المختلفة .

واوضح الاستاذ ابراهيم هدى محمد المدير التنفيذي لأسواق المحاصيل بالأبيض فى تصريح لـ (سونا) ان المحاصيل التى وردت شملت الفول المقشور والخام والكركدى والسمسم ، صمغ الهشاب والطلح ،حب بطيخ و السمنكة.

واشار المدير التنفيذى ان المحاصيل مازالت ترد من مناطق الانتاج المختلفة مبينا ان ادارته وضعت العديد من الخطط والتدابير المحكمة للحد من عمليات تهريب المحاصيل موضحا ان نقاط الرقابة الثابتة والمتحركة تعمل ليلا ونهار فى مراقبة حركة المحاصيل الواردة للاسواق. مؤكدا ان هذه الخطط ساهمت كثيرا فى الحد من تهريب المحاصيل .

واستعرض الاستاذ ابراهيم عددا من الخطط والبرامج المراد انفاذها خلال هذا العام التى تساهم كثير فى دفع مسيرة العمل بالاسواق .

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