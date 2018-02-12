الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:21:00 PM

أخبار العالم - اخبار عالمية

جاويش أوغلو يعزي نظيره الروسي في ضحايا طائرة الركاب المحطمة

التاريخ : 12-02-2018 - 11:45:00 صباحاً
انقرة 12-2-2018م (ترك برس) - قدم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد، تعازيه لنظيره الروسي سيرغي لافروف، في ضحايا حادثة طائرة الركاب الروسية التي سقطت قرب العاصمة موسكو.وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، فإن جاويش أوغلو أجرى اتصالا مع نظيره الروسي لافروف، قدّم خلاله تعازيه في ضحايا الطائرة المنكوبة.
وترحم الوزير التركي على ضحايا الحادثة، وتمنّى الصبر والسلوان لذويهم وللشعب الروسي عامةً.
وفي وقت سابق من اليوم الاحد، تحطمت طائرة ركاب روسية من طراز "آن-148" التابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية.
ووقعت حادثة تحطم الطائرة الروسية، بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصًا.
وأعلنت السلطات الروسية بعد التحقيقات وعمليات الاستكشاف في مكان الحادثة، عدم نجاة أي من ركاب الطائرة.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء