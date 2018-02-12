الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:04:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

أسعار القمح بالأسواق العالمية

التاريخ : 12-02-2018 - 11:51:00 صباحاً
الخرطوم-12-2-2018م(سونا)- أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم أسعار القمح بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعر القمح الاسترالي 265 دولار/ طن متر، والقمح الكندي 283.16 دولار/ طن، فيما بلغ سعر القمح الروسي 192 دولار/ طن، وبلغ سعر القمح الأوكراني184 دولار/ طن، بينما بلغ سعر القمح الألماني 211دولار/ طن والقمح وارد البحر الأسود 191 دولار/ طن والقمح الفرنسي 194 دولار/ طن والقمح الروماني 194 دولار/ طن والقمح الأرجنتيني 177 دولار/ طن، فيما بلغ قمح الولايات المتحدة الصلب 229 دولار/ طن وقمح الولايات المتحدة الرطب 185 دولار/ طن.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء