الخرطوم-12-2-2018م(سونا)- أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم أسعار القمح بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعر القمح الاسترالي 265 دولار/ طن متر، والقمح الكندي 283.16 دولار/ طن، فيما بلغ سعر القمح الروسي 192 دولار/ طن، وبلغ سعر القمح الأوكراني184 دولار/ طن، بينما بلغ سعر القمح الألماني 211دولار/ طن والقمح وارد البحر الأسود 191 دولار/ طن والقمح الفرنسي 194 دولار/ طن والقمح الروماني 194 دولار/ طن والقمح الأرجنتيني 177 دولار/ طن، فيما بلغ قمح الولايات المتحدة الصلب 229 دولار/ طن وقمح الولايات المتحدة الرطب 185 دولار/ طن.

