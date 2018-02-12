افتتاح نحو ألفي مركز لمحو الأمية بشمال كردفان

الابيض 12-2-2018 م (سونا ) - افتتحت منسقية الخدمة الوطنية بشمال كردفان (1998) مركزاً من مراكز النور لمحو الامية لمناطق متفرقة بالولاية ضمن نفرة مشروع محو الامية التي تنفذها المنسقية.

وأوضح الأستاذ آدم محمد آدم منسق الخدمة الوطنية بالولاية في تصريح (لسونا) أن كافة الترتيبات الفنية واللوجستية قد اكتملت لاستيعاب (59) ألف و(670) دارساً ودارسة لهذه المراكز مضيفاً أنه تم وضع موجهات اساسية لهذه المراكز على رأسها معلم لكل فصل ومشرف لكل عشرة فصول وأن لا يقل عدد الدراسين عن (30) دارساً ودارسة، مبيناً أن أيام الدراسة لهذه المراكز كل أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت وأن ينتهي إكمال المناهج خلال العام وأكد أنه تم تزويد هذه المراكز بأحدث الوسائل.