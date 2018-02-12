شاشات الكمبيوتر والموبايل تؤثر على الجلد وتلف الألياف المطاطة وتكوِّن التجاعيد



فرنسا 12-2-2018م (أ ش أ) -- قال مدير معامل البحث العلمي لأمراض الجلدية في فرنسا لوك لوفوفر إن التعرض للضوء الأزرق المنبعث من لمبات "LED"، (مصابيح منخفضة الطاقة) وشاشات الكمبيوتر والتليفزيون وأجهزة التليفون الذكية، لمدة تتراوح إشعاعتها ما بين 30 و40%، مسئولة عن تكوين البقع ذات اللون البني في الوجه؛ خاصة لدى الشباب.

وأشار الخبير الفرنسي إلى أن الضوء الأبيض الذي يتعرض له الإنسان في الصباح، لا يمثل أي مشكلة على الجلد، وأنه يبعث ما بين 5 و7% من الأشعة، وهو يختلف عن الأشعة الموجودة في حجرتي المكتب والنوم، أما الضوء الأزرق فله تأثير على شيخوخة الجلد وتلف الألياف المطاطة بالأنسجة والكولاجين وتكون التجاعيد.

وينصح الخبير الفرنسي بتناول فيتامين "سي" و"اتش" لمقاومة تأثير الضوء الأزرق على الجلد.