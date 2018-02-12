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تكلفة إعادة إعمار العراق تتجاوز 88 مليار دولار

التاريخ : 12-02-2018 - 12:27:00 مساءً
الكويت 12-2-2018م (بى بى سى )- يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلد الذي شهد دمارا كبيرا خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لوزارة التخطيط العراقية.
وأوضح وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال مؤتمر دولي في الكويت أن هذه التكلفة تستند إلى دارسة إجراها خبراء عراقيون ودوليون.
وتستضيف الكويت مؤتمرا بشأن إعادة إعمار العراق يستمر على مدار 3 أيام.
وبحسب المدير العام في وزارة التخطيط العراقية قصي عبدالفتاح، فإن بغداد في حاجة إلى 22 مليار دولار بشكل فوري، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وفي جلسة موازية خلال فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق تعهدت وزارة الأوقاف الكويتية بالإضافة لمنظمات غير حكومية كويتية بـ50 مليون دولار من أجل جهود إعادة إعمار العراق.
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