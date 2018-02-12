ارتياح كبير وسط العاملين بولاية نهر النيل لتوفير سلة البركة

عطبرة 12-2-2018 ( سونا)- عبر عدد من العاملين بولاية نهر النيل عن تقديرهم وارتياحهم لجهود حكومة الولاية ووزارة المالية بالولاية في توفير سلة البركة واحتياجات العاملين من المواد الغذائية وبأسعار معقولة خالية من الأرباح وتكاليف الترحيل وبأقساط مناسبة تصل إلى عام حيث بدأت مؤسسات الولاية المختلفة ومحلياتها توزيع قوت العاملين بأسعار المصنع.

وأعلن الأستاذ عثمان أحمد يعقوب وزير المالية والاقتصاد بالولاية أن تكلفة مشروع قوت العاملين بلغت 100 مليون جنيه مشيرا إلى أنه اشتمل على 45 ألف جوال سكر زنة 50 كيلو جرام و30 ألف سلة غذاء متنوعة و150 ألف جوال ذرة بواقع 3 جوالات ذرة لكل عامل.

وكشف عن التزام وزارته بتكاليف الترحيل كاملة حتى وصول المواد للمؤسسات ورئاسات المحليات بالولاية موضحا ( لسونا) ان السلة الغذائية للعامل بقيمة 727 جنيها وجوال السكر 813 جنيها والثلاثة جوالات من الذرة بقيمة 985 جنيها بقسط شهري لكل الحزمة 210 جنيهات ولمدة تتراوح من 10 أشهر لعام وأضاف أن المشروع يسمح للعامل باختيار احتياجاته مشيرا إلى أن قسط السلة منفردة 61 جنيها من 6 - 12 شهرا والسكر 68 جنيها من 10-12 شهرا والذرة 82 جنيها 12 شهرا. وأكد يعقوب أن اهتمامهم بالعاملين سيتواصل لتخفيف أعباء المعيشة مشيرا الى أنهم يمثلون أهم ركايز لبرامج التنمية بالولاية. وحيا رئيس اتحاد العمال بالولاية الأستاذ تاج السر الملك جهود والي الولاية ووزارة المالية لانحيازهم للعاملين واهتمامهم بمعاش الناس مستعرضا جهود الاتحاد بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير قوت العاملين بالولاية بأسعار وأقساط مناسبة لكل العاملين بالولاية، مشيرا الى أن مشروع سلة البركة يأتي تأمينا لاحتياجات العاملين وحماية لهم من موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق.

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