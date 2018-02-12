والي شمال دارفور يكشف عن معالجات لآثار ارتفاع الأسعار

الخرطوم 12-2-2018م(سونا)- كشف والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف عن مجهودات الولاية وما اتخذ من إجراءات لمعالجة الآثار الناجمة عن ارتفاع الاسعار والتداعيات الاقتصادية الاخيرة.

وأشار سيادته في تنوير قدمه لدى لقائه المهندس ابراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية بالمركز العام للحزب اليوم اشار الى تكوين لجنة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والطواف على المحليات لاتخاذ بعض الاجراءات في هذا الصدد والتنوير حول اهداف موازنة العام 2018م وانعكاساتها على الانتاج والانتاجية وتحريك الاقتصاد بشكل عام.

وقال يوسف في تصريحات عقب اللقاء انه اطلع محمود كذلك على عموم الاوضاع السياسية والأمنية ومسيرة التنمية التى اكد انها تمضى قدما حيث تشهد الولاية تنفيذ العديد من المشروعات. وأضاف أنه أطلع نائب رئيس المؤتمر الوطني على جهود بناء الحزب وهياكله وفعالياته.