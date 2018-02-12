نائب رئيس حزب المنبر الديمقراطي لشرق السودان: دمج الأحزاب يأتي بتبني الحوار والعمل المشترك

الخرطوم 12-2-2018(سونا)- أكد الأستاذ حسن دكين نائب رئيس حزب المنبر الديمقراطي لشرق السودان أن دمج الأحزاب السودانية يأتي بتبني الحوار والعمل المشترك بين الأحزاب ذات الفكر المشترك .

واشار في تصريح لـ(سونا) إلى أهمية حدوث الدمج الأولي لتحالفات الأحزاب وانصهار القواعد، لافتا إلى أن الدمج الفوقي على مستوى القيادات لا يسمى دمج وغير حقيقي طالما لم يصل للقواعد مشيرا إلى أن الوقت الحالي غير مواتٍ للدمج لوجود العديد من العوائق التي قد تعترض دمج الأحزاب، مستدركا بأن المصالح القومية يمكن ان تلعب دورا كبيرا في إحداث الدمج والانصهار بين الكتل الحزبية في حال الالتفاف حولها.

وأضاف دكين أن القواسم المشتركة بين غالبية الأحزاب القومية واهتمامها بالقضايا التنموية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد يشكل نسبة للتقارب الكبير والذي يمكن أن يسهم في تحقيق الدمج مبينا أهمية تبني حوار داخل الأحزاب للاستعداد لمرحلة الانتخابات وذلك عبر العمل المشترك بين الأحزاب التي تجمعها علاقات ثنائية.