والي النيل الازرق يؤكد حرص مواطنيه على تحقيق الامن والاستقرار

الخرطوم 12 -2-2018م(سونا)- اكد والي النيل الازرق حسين يس حمد سعي الحكومة الجاد للتوصل لاتفاق سلام ينهي معاناة المواطنين فى المنطقتين من خلال التفاوض مشيرا الى حرص مواطني الولاية على تحقيق الامن والاستقرار والتوصل لاتفاق سلام دائم مع التمرد مشيرا الى مساندة المواطنين لجهود وفد التفاوض الحكومي مع قطاع الشمال.

جاء ذلك لدى لقائه بالمركز العام للمؤتمر الوطنى المهندس ابراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب رئيس وفد التفاوض الحكومى مع قطاع الشمال .

وقال حسين انه اطلع مساعد رئيس الجمهورية على مجهودات التنمية بالولاية وخطط الانتاج الزراعي للعام الجاري من خلال التوسع الرأسي والافقي بالتركيز على القطن بزيادة المساحة المزروعة بالمحصول الى مائة الف فدان .

وكشف والى النيل الازرق فى هذا الصدد عن ترتيبات لانعقاد ملتقى لمناقشة المشاكل التى تعترض الانتاج الزراعي بالولاية.