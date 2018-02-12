لجنة متابعة مطلوبات الحوار تبدأ برنامج زياراتها الميدانية لولايات كردفان

الخرطوم 12-2-2018م (سونا) - بدأت لجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة د.فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي ، اليوم الإثنين برنامج زياراتها الميدانية لولايات كردفان، حيث عقدت اللجنة اجتماعا موسعا مع مجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان بحضور والي الولاية مولانا أحمد هارون والمديري العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بمحليات الولاية.

وقال د. فيصل إن حكومة الوفاق الوطني تمضي بثبات في تنفيذ توصيات الحوار الوطني، موضحاً أن الحوار الوطني من أعظم الإنجازات الوطنية بعد الاستقلال، مبينا ضرورة أن تظل وثيقة الحوار الوطني حية من خلال تضمينها في خطط وبرامح ومشروعات الولاية المختلفة .

ودعا د. فيصل حكومة الولاية لزيادة القدرة التنفيذية للمشروعات والبرامج المختلفة وفقا للأولويات، مبينا ضرورة التركيز على برامج محو الأمية والحد من الفقر وتقوية الوحدات الإدارية بالمحليات واستعجال تكوين المجالس التشريعية المحلية فضلا عن الاهتمام بقسمة الموارد بين الولاية ومحلياتها المختلفة.

من جهته أوضح مولانا أحمد هارون أن مخرجات الحوار الوطني مثلت قوة دفع لمشروع نفير النهضة والمنظومة التخطيطية للولاية، مشيراً إلى أن حكومته اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير للحد من ارتفاع الأسعار.

وأوضح هارون أن ولايته أنجزت مهمتها في عملية جمع السلاح في مرحلتها الأولى والتي كان لها مردود إيجابي على المستوى الاجتماعي والأمني والجنائي بالولاية وأن ولايته تركز على برنامج حزام الصمغ العربي كواحد من مشروعات التنمية الريفية المتكاملة مشيرا للخطوات المتقدمة التي قطعتها الولاية في ترقية البيئة الحضرية وتطوير أسواق المحاصيل بالولاية.

وكانت لجنة الولايات قد استمعت إلى تقرير أداء ولاية شمال كردفان بشأن مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني للفترة الأولى 2017م - 2018م.

وأشاد أعضاء لجنة الولايات بمنهج حكومة ولاية شمال كردفان في استنهاض الجهد الشعبي وتصويبه نحو التنمية ومحافظتها على تماسك النسيج الاجتماعي بالولاية.

إلى ذلك شهد أعضاء اللجنة تدشين المرصد التنموي بولاية شمال كردفان بدعم مؤسسي وفني من المعهد العربي للتخطيط ويسهم المرصد في دعم التنمية المستدامة وتحديد الميزات النسبية للولاية وجذب الاستثمار.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا مع رؤساء أحزاب الحوار الوطني بالولاية أشادت فيه بالروح التوافقية للقوى السياسية ودورها في تعزيز الإرادة الوطنية ووحدة الصف وإسهامها في تحقيق الكثير من الإنجازات التنموية التي تشهدها الولاية.