مجلس إيرادات محلية أم بدة يشدد على ضرورة تنفيذ قراراته وموجهاته



الخرطوم 12-2-2018م (سونا) - شدد مجلس إيرادات محلية أم بدة خلال الاجتماع الدوري للعام 2018 م اليوم برئاسة الأستاذ أحمد عثمان حمزة نائب المعتمد المدير التنفيذي بمشاركة مديري الوحدات الإدارية، على ضررة التزام مديري الوحدات الإدارية وأعضاء المجلس الإسراع بتنفيذ كافة القرارات والموجهات التوصيات الصادرة من المجلس خلال الاجتماعات الدورية الراتبة قبل اجتماع المجلس القادم .

ووجه المجلس مديري وحدات وسط وغرب الأمير، جنوب البقعة، شمال وجنوب السلام ذات الأداء المتدني في تحصيل العوائد السكنية والتنسيق مع اللجان الشعبية لتعيين متحصلين بالتعاقد لتحصيل العوائد السكنية بهدف الارتفاع بمستوى تحصيل إيرادات العوائد لتنفيذ الموازنة وفقا للإجراءات واللوائح المحاسبية .

واستعرض المجلس موقف تحصيل الإيرادات للفترة من الأول من يناير وحتى 11 فبراير الجاري بهدف المراجعة والوقوف على الانحرافات التحصيلية في البنود والمعينات المطلوبة لمعالجتها لخلق التوازن بين الوحدات الإدارية من حيث الآليات وتحريك الكوادر المهندسية والصحية.

وأمن على ضرورة مشاركة مدير المخالفات في اجتماعات المجلس لتفعيل تحصيل رسوم المخالفات وفق ما جاء بالقانون ووفق الفنيات والمواصفات الواردة بالقانون لاستكمال عملية التحصيل والارتفاع بالنسبة إلى %100.

وأمن الاجتماع على إزالة كافة المخالفات وتنظيم وترتيب الأنشطة التجارية والمحافظة على الشكل الجيد للعمل بالأسواق مع وضع ضوابط للتحصيل والإجراءات المحاسبية والاستمرار في حصر الأنشطة التجارية والاستمرار في استخراج الرخص التجارية وفق الضوابط والأسس المحاسبية وتكملة الإجراءات المالية مع وضع الترتيبات والتدابير اللازمة لتنفيذ ميزانية الموازنة المالية 2018 م والاحتفاظ بموقع المحلية في مقدمة محليات الولاية في المحاور المختلفة.

ع و