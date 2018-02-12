الحسن الميرغني يمتدح العلاقات السودانية الألمانية

الخرطوم 12-2-2018م(سونا)- إمتدح السيد محمد الحسن الميرغني مساعد أول رئيس الجمهورية بالعلاقات السودانية الألمانية مشيدا بتطور العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالسفير اولريش كلونكر سفير دولة ألمانيا بالسودان الذي أوضح في تصريح لـ(سونا) أن اللقاء تناول عددا من القضايا منها التجارية والاقتصادية والاستثمارية كاشفا عن زيارة وفد من شركة سيمنس سيزور البلاد غدا وتعتبر سيمنس من كبرى الشركات الألمانية التي تعمل في مجال الكهرباء وتزور السودان لأول مرة، مشيرا إلى أنه سيلتقي الوفد بعدد من المسؤولين في الدولة.

وأكد السفير الألماني أن زيارة الشركة إلى السودان تأتي في إطار التوسع في المجال الاستثمارات الألمانية في السودان، مبينا بأن هذه الشركة ترغب الاستثمار في المجال السياحي و التجاري في شرق السودان ومنطقة البحر الأحمر.

