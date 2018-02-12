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أخبار محلية - سياسية

رئيس تشريعي شمال كردفان يلتقي وفدلجنة التشريع والشؤن القانونية بالمجلس الوطني

التاريخ : 12-02-2018 - 03:20:00 مساءً
الابيض 12-2-2018م (سونا) - التقي د. سليمان بلة علي رئيس مجلس ولاية شمال كردفان التشريعي بمكتبه اليوم بوفد لجنة التشريع والشؤون القانونية بالمجلس الوطني برئاسة مولانا ازهري أحمد وداعة الله نائب رئيس اللجنة بحضور الاستاذ حسين حمد النيل رئيس لجنة التشريعي والحكم المحلي والاستاذ فتح الرحمن خير الله جرجور رئيس الهيئة النيابية .
واكد رئيس الوفد بأن الزيارة تأتي في اطار عمل اللجنة والتواصل مع الاجهزة التنفيذية والتشريعية واشاد بمجهودات الولاية والانجازات التي تم تنفيذها اضافة الى انسجام المجتمع مع حكومة الولاية، داعيا للاهتمام بحقوق الانسان لتحقيق الاهداف المرجوة.
واكد استعداد اللجنة لدعم قضايا المجتمع واسنادها .
من جانبه رحب د. سليمان بلة علي رئيس مجلس الولاية التشريعي بزيارة الوفد واوضح الدور والمشاركات التي يقوم بها المجلس وثمن جهود لجنة التشريع والشؤون القانونية بالمجلس واهتمامها بكافة القضايا الامنية والقانونية، مؤمنا على اهمية التواصل مع مجالس الولايات من اجل ترقية الاداء وتطويره.
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