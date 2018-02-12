وزير التجارة يزور ولاية النيل الأبيض غداً للوقوف على مستقبل التجارة الحدودية مع دولة الجنوب

كوستي 12-2-2018م ( سونا ) - يزور ولاية النيل الأبيض يوم غد الثلاثاء وفد اتحادي برئاسة الاستاذ حاتم السر علي وزير التجارة للوقوف على مستقبل التجارة الحدودية مع دولة الجنوب ، ويلتقي الوفد بالدكتور عبدالحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض واعضاء حكومته ويعقد اجتماعا مع لجنة امن الولاية ويزور معبر جودة الحدودي مع دولة الجنوب .

وعلمت ( سونا ) ان هذه الزيارة تأتي في اطار إحكام التنسيق اللازم لانفاذ سياسة الحكومة الرامية للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين الولايات الحدودية ودول الجوار مستقبل التجارة مع دولة جنوب السودان الوقوف على تجهيز المعابر الحدودية.

وفي تصريح لـ ( سونا) اوضح العميد ركن ادريس المبارك الشيخ معتمد محلية الجبلين أن الهدف من الزيارة هو فتح المعابر الحدودية بين السودان ودولة جنوب السودان، وقال إن فتح الحدود يشكل اهمية كبيرة لتسهيل حركة الرعاة والمزارعين والتجار ويسهم في تعزيز الاوضاع الامنية وتنمية المناطق الحدودية ويقلل من التهريب، واعرب معتمد محلية الجبلين عن امله ان تكلل هذه المجهودات بالنجاح لتحقيق الامن والاستقرار في الشريط الحدودي.

ويضم وفد وزير التجارة وكيل وزارة التجارة ، محافظ بنك السودان المركزي ، رئيس هيئة الجمارك السودانية ، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ، مدير هيئة الامن الاقتصادي ، المدير العام للتجارة الداخلية ومدير إدارة تجارة الحدود .

