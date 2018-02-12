والي جنوب كردفان : نحارب غلاء الأسعار وجشع التجار عبر الاتحادات العمالية والجمعيات التعاونية .

كادقلي 12-2-2018م(سونا) - أكد والي ولاية جنوب كردفان اللواء أمن الدكتور عيسى آدم أبكر أن حكومة الولاية وضعت حزمة من التدابير العملية لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار عبر الإتحادات العمالية والجمعيات التعاونية بمنحها الضمانات اللازمة لتوفير السلع الأساسية والضرورية والاستهلاكية الإستراتيجية للعاملين وعامة المواطنين . وأقر الوالي بوجود غلاء في الأسواق وارتفاع في الأسعار وجشع وسط بعض التجار.

وأشار لدي مخاطبته اليوم تدشين سلة البركة للعاملين التي نظمها اتحاد عمال الولاية بالتعاون مع المالية الولائية بمقار الاتحاد بكادقلي أشار إلى أن هزيمة السوق ومحاربة الجشعين من التجار تكمن في توفير أكبر قدر من السلع المختلفة بأسعار مناسبة وأقساط مريحة للعاملين عبر الإتحادات والنقابات ومواصلة العرض لمقابلة الطلب في إطار الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وشريحة العاملين .

ووجه وزارة المالية بالولاية بمواصلة توفير الضمانات اللازمة لاتحاد العمال والاتحاد التعاوني والمؤسسة التعاونية للعاملين من أجل استجلاب السلع المختلفة من المصانع والشركات وتقديمها مباشرة للعاملين والمواطنين في الوزارات والمحليات .

وطمأن الوالي المواطنين أن حكومة الولاية تعمل من أجل الاهتمام بمعاشه وقفة ملاحه من خلال هذه الحلول العملية .

وفي السياق أعلن رئيس اتحاد عمال الولاية الدكتور عابدين الخليفة أن جملة المواد التي وفرها الاتحاد بلغت (68) مليون جنيه .

وأشار إلى أن الاتحاد سعى لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل العاملين بإتباع حزم متعددة تمثلت في التمويل الأصغر ومشاريع الإنتاج و الإنتاجية وسلة العاملين وجوال سكر لكل عامل .

وأكد بأن سلة البركة ستصل للعاملين في محليات الولاية كافة وأن انسيابها سيستمر على مدى العام ضمانا لمعاش الناس .

معربا عن شكره لوالي الولاية ووزير المالية الولائي والاتحاد العام لنقابات عمال السودان ومحفظة العاملين والمخزون الإستراتيجي علي تسهيل اللازم لتوفير السلع الإستهلاكية الإستراتيجية للعاملين والمواطنين .

فيما أكد المدير العام لوزارة المالية بالولاية الأستاذ الصادق عمر حمدية أن سلة البركة شراكة مع اتحاد عمال الولاية بتوفير الضمانات بمبلغ (68) مليون جنيه .

وأشار إلى أن الوزارة وفرت الضمانات للاتحاد لتوفير عدد (47) ألف جوال ذرة بواقع (350) جنيه للعامل إضافة إلي (25) ألف جوال سكر زنة خمسين كيلو بمبلغ (900)جنيه بقسط (90) جنيه للعامل لمدة عشرة أشهر بجانب مساهمتها بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه لتوفير سلة متكاملة من المواد الغذائية بواقع (550) جنيه بقسط شهري (55) جنيه لمدة عشرة أشهر .

وقال إن الوزارة ملتزمة بتوجيه الوالي بتوفير الضمانات لاتحاد العمال والاتحاد التعاوني والمؤسسة التعاونية للعاملين لاستجلاب السلع الاستراتيجية والاستهلاكية لتخفيف أعباء المعيشة عن العاملين والمواطنين والمساهمة في خفض الأسعار ووضع حد لفوضي الأسواق .





