مساعد أول رئيس الجمهورية يؤكد متانة العلاقات السودانية الكويتية

الخرطوم 12-2-2018م (سونا) - أكد محمد الحسن الميرغني مساعد أول رئيس الجمهورية متانة العلاقات بين السودان و دولة الكويت، مؤكدا حرص السودان على تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالسفير بسام محمد القبندي سفير دولة الكويت الذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين و سبل دعمها وتطويرها بما يعزز مصالح شعبي البلدين.

و أكد سفير الكويت حرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات في المجالات كافة وقال إن العلاقات بين البلدين قوية و متينة و اخوية و وأشار الى زيارة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي للسودان مؤخرا .

