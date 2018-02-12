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أخبار محلية - سياسية

أحزاب الوحدة الوطنية: السودان سيشهد تحقيق نجاحات استثمارية

التاريخ : 12-02-2018 - 04:13:00 مساءً

الخرطوم 12-2-2018(سونا) - بارك مجلس أحزاب الوحدة الوطنية الجهود التي بذلتها الدولة لتجاوز
صعوبات الراهن والاهتمام بالشرائح والفئات الضعيفة وتعزيز عملية التعاون المجتمعي والإقليمي والدول
وتوقع الأمين العام للمجلس عبود جابر؛ أن يشهد السودان - على المستوى الداخلي - تحقيق نجاحات في الشأن الاستثماري، وخاصة في مجال الزراعة من خلال الاستفادة من الإمكانيات والشركاء الدوليين .
ودعا في هذا الخصوص الى تسريع تفعيل آليات حصاد المياه في السودان والاستثمار في الرصيد المائي للبلاد .
واكد جابر أن الحوار الوطني وضع الأسس للانطلاق في كافة المجالات وخاصة مجالي السلام والتنمية المستدامة الهادفة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل المواطنين، مشيرا الى الاستقرار الأمني الذي يعزز مسيرة البناء والتعمير التي تقوم على قواعد متينة أساسها المواطن والإمكانات المتاحة.
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