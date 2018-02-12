رئيس الجمهورية يطلع على الخطة الاستراتيجية للاتحاد الوطني للشباب السوداني

الخرطوم 12-2-2018م(سونا) - اطلع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على الخطة الاستراتيجية للاتحاد الوطني للشباب السوداني في دورته الجديدة 2018م -20121م .

جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني الأستاذ محمود احمد محمد الذي أوضح - في تصريح صحفي - أنه أطلع رئيس الجمهورية على أداء مؤسسات الاتحاد الوطني للشباب السوداني؛ خاصة المؤسسة الشبابية للإنتاج الزراعي والحيواني، وهي تعمل على استيعاب طاقات الشباب في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني وبالتنسيق مع كل المؤسسات، بالإضافة الى أنه تم تمويل مؤسسة الشباب للإنتاج الصناعي وهي ترعى العمل الصناعي وسط الشباب والصناعات الصغيرة، كما تم تمويل مؤسسة الشباب للتشغيل وهي معنية بتشغيل الشباب وتقوم بتدريب الشباب في مشروع ثقافة العمل الحر، بالإضافة الى مركز المجد للتدريب .

وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني إنه من المتوقع أن يتم استيعاب المراكز الأربعة أكثر من 2 مليون شاب و شابة خلال هذه الدورة، مؤكدا تمويل اتحاد الشباب لعدد من المشاريع الخاصة لاستقرار الشباب والصندوق الخيري لزواج الشباب، وأشاد بجهود ديوان الزكاة في هذا الصدد .

