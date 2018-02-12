وزير التعاون الدولي يشيد بدور الخبراء الوطنيين في وضع الخطط والسياسات



الخرطوم 12-2-2018 (سونا) - أشاد وزير التعاون الدولي إدريس سليمان بدور الخبراء الوطنيين في وضع الخطط والسياسات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في تطويرآليات ونظم التعاون الدولي .

وأشار لدى لقائه اليوم بقاعة اجتماعات الوزارة بالخبرات الذين تم اختيارهم للعمل بوزارة التعاون الدولي أشار إلى المجالات التي يمكن ان يسهموا بها في وضع نهج يخدم قضايا التعاون الدولي على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي وتحقيق المصالح المشتركة ، مؤكدا أهمية استصحاب آراء الخبراء بما يحقق أهداف التنمية الشاملة إلى جانب دورهم في التخطيط ووضع دراسات الجدوى للمشاريع بما يمكن من استغلال الفرص والمزايا وتفعيل البرامج والمشروعات .

وطالب الوزير من الخبراء تقديم خبراتهم المتراكمة للمساهمة في تطوير عمل الإدارات المختلفة وتمكينها من استقطاب الدعم .

من جانبهم ثمن وزراء الدولة بالتعاون الدولي الدور الكبير الذي تنتظره الوزارة من الخبراء في الاستفادة من التجارب المتراكمة وانزإلها إلى أرض الواقع حتى تعم الفائدة المرجوة في دعم الوزارة.

وقدم وكيل التعاون الدولي الطاهر ايدام تنويرا مقتضبا عن دور ومهام واختصاصات الوزارة في استقطاب وتنسيق المنح والموارد الأجنبية التي تقدمها الدول والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية .

إلى ذلك اكد الخبراء دعمهم الوزارة بخبراتهم كل في مجاله، وأمن الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات مع الإدارات بحضور وزراء الدولة والوكيل لترتيب الأوضاع .



ف ع