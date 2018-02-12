وزير الصناعة يثمن جهود الحكومة اليابانية في دعم المشاريع التنموية وبناء القدرات

الخرطوم 12-2- 2018 م (سونا) - ثمن وزير الصناعة د. موسى محمد كرامه لدى لقاءه بمكتبه بالوزارة صباح اليوم بالسفير الياباني لدى السودان هيديكي إيتو بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتطورة بين حكومة السودان والحكومة اليابانية، وأشاد الوزير بحجم المساعدات التي ظلت تقدمها الحكومة اليابانية وعبر وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في مجالات التدريب وبناء القدرات ومشاريع النظافة والصحة ومياه الشرب في ولايات شرق السودان ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

من جانبه عبر السفير الياباني بالسودان هيديكي إيتو عن سعادته بفترة عمله بالسودان. وأشاد بالتطورات الإيجابية التي حدثت في السودان خاصة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وإنجاز مشروع الحوار الوطني ورفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان. وتمنى أن يسهم هذا التطور الإيجابي في الساحة السودانية إلى التركيز على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأبدى السفير استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات الممكنة للسودان في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

