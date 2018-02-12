رئيس الجمهورية يرأس الاجتماع الدوري السادس لضبط الصرف

الخرطوم 12-2-2018م(سونا)-رأس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري الاجتماع الدوري السادس لضبط الصرف .

و قال البروفيسور هاشم علي سالم وزير المعادن في تصريحات صحفية إن الاجتماع تناول قضية تهريب الذهب و وجه بضرورة ضبط وإحكام السيطرة على مناطق الانتاج و إحكام الرقابة على كل الموانئ خاصة البحرية و المطارات و المعابر و اهمية وضع الاجهزة الرقابية على هذه المعابر و الموانئ و أكد انه تم شراء أكثر من 60% من الذهب المنتج و ابان سالم بانه سيتم زيادة شرطة وأمن المعادن و التعدين للسيطرة على مناطق التسريب .

و من جانبه قال عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية ان الاجتماع تناول استقرار الاوضاع الاقتصادية بالبلاد خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف، مبينا ان الاجتماع ناقش اجراءات مكافحة التهريب خاصة فيما يتعلق بزيادة شرطة المعادن حتى تقوم بواجبها على اكمل وجه. كما تناول الاجتماع تنظيم انتقال البضائع من السودان للدول المجاورة .

و اشار ضرار الى أن الاجتماع ناقش ضرورة مراقبة انتاج الكرتة من الذهب و تحديد حجمه و ضمان بيعه للبنك المركزي، مؤكدا ضرورة الاستمرار في امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ليتم توظيفها في المشروعات الانتاجية وضرورة تشديد العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب.

واضاف أن رئيس الجمهورية وجه خلال الاجتماع بتعميم خطابات للجهات المعنية تخص تسهيل تجوال السواح الاجانب باعتباره أحد الموارد الاقنصادية المهمة، مبينا ان الاجتماع ناقش فئة الخمسين المزورة حيث سيتخذ البنك المركزي اجراءات في هذا الخصوص بجانب ضرورة استقطاب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم وتسهيل التمويل العقاري لهم

