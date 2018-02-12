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أخبار محلية - سياسية

مجلس التخطيط الوزاري يكون لجنة تعنى بوكالة السودان للأنباء كمصدر أول للخبر

التاريخ : 12-02-2018 - 05:20:00 مساءً
الخرطوم2-12-2018م ( سونا ) - ناقش اجتماع مجلس التخطيط الوزاري لوزارة الاعلام برئاسة الوزير أحمد بلال عثمان اليوم بالوزارة عددا من الموضوعات المتعلقة بإصلاح اجهزة الدولة والموضوعات التي تخص وزارة الإعلام .
وقال وكيل وزارة الإعلام السفير ياسر خضر مقرر الاجتماع في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي ضم رؤساء الأجهزة الإعلامية ان الاجتماع بعد مناقشته لموضوعات إصلاح الدولة توصل الى تكوين لجان ، منها لجنة تعنى بقضايا وكالة السودان للانباء ومآلاتها وكل ما يعترض مسيرتها وتمكينها من أن تكون المصدر الاول للخبر في البلاد وكذلك تم تكوين لجنة للنظر في قضايا الهياكل في الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون والهيئة القومية للبث، مشيرا الى ان الاجتماع تناول أيضا الموضوعات المتعلقة بالقوانين المؤسسة للهيئات التابعة لوزارة الاعلام ووحداتها فضلا عن أن المجلس بدأ في التخطيط والترتيب لما يخص اجتماعات المجلس الأعلى للإعلام .
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